Прикарпаття оговтується після негоди. Стихія вирувала в регіоні цими вихідним і наробила чимало лиха. Через рясні дощі в гірських районах відбулися зсуви, підтоплено десятки господарств. Не обійшлося і без жертв. Докладніше - в наступному сюжеті.

На Прикарпаття негода прийшла ще в п'ятницю надвечір. Першим стихія накрила місто Яремче. Злива майже вмить перетворила вулиці на річки. Затопило близько десятка господарств. Разом із дощем сипав град. Крижані кулі близько сантиметра в діаметрі - побили сади.

"Внаслідок негоди в Яремче підтоплено сім присадибних ділянок та чотири житлових будинки. До рятувальників надходило повідомлення про необхідність надання допомоги", - говорить Світлана Бабушкіна, прес-секретар ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

А це вже кадри із Калуського району. Село Слобідка. У будинках води - по вікна.

"Що робиться. Ми зупинилися, побачила вода кругом, канави забиті. Все тікає, все біжить на подвір'я людям. Це жах".

На подвір'ї пані Світлани не пройти навіть сьогодні.

"Оце во всьо, доси була вода. Бачите, досика во. Воно видно, воно аж жовте. Бо вода стояла, вона ж не зразу почала спадати".

Жінка підраховує збитки. Каже найбільше залило стайню та літню кухню, де зберігали запаси на зиму.

"Аргамедон. Вода на щастя спала. Але тут бардак. Вода тут натекла, вона тако тут була".

А в гірських районах негода спровокувала селеві потоки. Рівень води в річках суттєво піднявся. На Косівщині це призвело до нещасного випадку. В селі Стопчатів автомобіль, переїжджачи річку, перекинувся і пішов під воду. У салоні перебувало троє людей. Один чоловік загинув, ще двох пасажирів надзвичайники врятували.

"Чоловіки хотіли скоротити свій шлях, вирішили переїхати річку в брід, але оскільки були опади напередодні рівень води в річці піднявся і це їм не вдалося", - говорить Світлана Бабушкіна, прес-секретар ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

У Верховинському районі негода відрізала від світу відразу п'ять сіл. Змитий зі схилів ґрунт - повністю завалив дорогу.

"Це внаслідок сильних дощів зсув в районі села Красник. За того була скликана термінована надзвичайна комісія, відповідно до якої було виділено 500 тисяч на паливно-мастильні матеріали, для того щоб ліквідувати цей зсув", - говорить Олег Лютий, голова Верховинської РДА.

Ще 200 тисяч гривень сьогодні виділили в області. Надзвичайники вже частково розчистили проїзд. Повністю ліквідувати наслідки стихії чиновники пообіцяли за найближчі два дні.