Тяжка доба на фронті. Напередодні загинули двоє українських армійців - вони підірвалися на мінно-вибуховому пристрої. Інших деталей у штабі Операції об'єднаних сил - не повідомили.

Семеро бійців поранені. Бойовики понад два десятки разів обстрілювали наші позиції - переважно з гранатометів та кулеметів, подекуди - із зенітних комплексів та БМП.

Біля Кримського і Троїцького на Луганщині, а також на приморській ділянці фронту противник бив зі ствольної артилерії та великокаліберних мінометів. Українські військові на окремих ділянках були змушені відкривати вогонь у відповідь: трьох бойовиків знищено, сімох поранено.