На Донбасі бойовики провели два десятки обстрілів [ Редактировать ]
Тяжка доба на фронті. Напередодні загинули двоє українських армійців - вони підірвалися на мінно-вибуховому пристрої. Інших деталей у штабі Операції об'єднаних сил - не повідомили.
Семеро бійців поранені. Бойовики понад два десятки разів обстрілювали наші позиції - переважно з гранатометів та кулеметів, подекуди - із зенітних комплексів та БМП.
Біля Кримського і Троїцького на Луганщині, а також на приморській ділянці фронту противник бив зі ствольної артилерії та великокаліберних мінометів. Українські військові на окремих ділянках були змушені відкривати вогонь у відповідь: трьох бойовиків знищено, сімох поранено.
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