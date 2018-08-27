Окупанти продовжують обстрілювати і мирні квартали. Зі 120-міліметрових мінометів - бойовики атакували село Кряківка на Луганщині. Також ворожі міни пошкодили будинок культури в селі Південне під Горлівкою. Під постійним вогнем окупантів - і жителі селищ на західних околицях Донецька. Із прифронтової Красногорівки - репортаж Руслана Смещука.

Хрусткий степовий попiл, вирви та блiндажi бойовиків у зонi прямої видимостi. Це нульові позицiї пiд Красногорiвкою. Тут супротивник, використовуючи як прикриття мiжнародних спостерігачiв - влаштував загострення.

"Два дні подряд, коли так ОБСЄ працювало, заїжджали, були машини, і з'явилися міномети, яких в них не було, відпрацювали по нам, "Утеси", яких не було, відпрацювали", - говорить Дмитро, вiйськовослужбовець Збройних сил України.

Вiйськовi розповiдають - пiд час загострення бойовики знищили вантажівку і не давали евакуювати поранених.

"Коли вони завезли боєприпаси - ми подняли БПЛа скоректіровались - і отработали по ним. І розвідка доповіла - у них є поранені, ми з БПЛа бачили, як їх "скора" приїхала і як їх 300 евакуюють. І ми дали евакуювати, а коли вони нашу водовозку підбили - вони їм до кінця обстрілювали, не давали підійти, щоб спасти", - говорить Дмитро, вiйськовослужбовець Збройних сил України.

Пiд ворожим вогнем цим чотирьом хлопцям вдалося врятувати одного з поранених.

"Коли ми бігли, добігли до машини, вівся прицільний вогонь, бо свої рікошети по машині. Впали на землю, підползли і посадить, проводить евакуацію", - говорить Микола, вiйськовослужбовець Збройних сил України.

Цілять бойовики i по мирних жителях.

"Звідси від позицій наших військовослужбовців до найближчих будинків десь тисяча метрів, приходи прилітають в основном туди. Про це свідчити - признак непрофесіоналізма, а також тим, що вони нехтують гуманітарними нормами, бо помилитися на 1000 метрів вони не можуть".

"Я как раз на улице была с соседями. И тут муж кричит ложись - и вот так оно полетело. Я вон там живу, и мы поняли, что это на нашей улице. Было последний раз 2017 года 25 марта. Вот с тех пор не было и вот больше года прошло и опять началось", - говорить Лариса, мiсцева жителька.

Нині по всiй вулиці тут ось такi груди побитого шиферу.

"Та это постоянно, вы шо. Вон двое детей - одному два месяца. Шо там Захарченко объясняет что они не стреляют? Долбят постоянно. Детей хотя бы пожалели. Вон два месяца в доме. Вон посмотрите - только шифер поменяли. Все в дырках в осколках, шо не стреляют" - говорить Артем, мiсцевий житель.

Наразi мiсцевi тут чекають на чергове "шкiльне перемир'я".