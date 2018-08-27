Америка прощається з Джоном Маккейном. Його родина вже назвала дату і місце останньої церемонії. Однопартійці пропонують вшанувати його пам'ять так, як в історії Америки - мало хто удостоювався. Та от главу Білого дому - на похорон не покличуть.

За що Дональд Трамп не пробачив Маккейна навіть після його смерті. І який його наказ шокував країну? Про все це - в матеріалі Дмитра Анопченка.

Поки що з ним прощаються лише найближчі. Рідні та ті, хто здружився із сенатором Маккейном більш ніж за півстоліття його роботи в Конгресі. А від середи, так вирішила сім'я - дадуть змогу попрощатися з політиком і пересічним американцям. Труну з його тілом виставлять у Капітолії штату Аризона, згодом у місцевій церкві, а потім перевезуть до Вашингтона.

у п'ятницю сюди, до ротонди Капітолію, зійдуться люди. За всю історію країни, від 1824 року, такої честі удостоїлася лише 31 особа.

"Складно уявити людину, яка заслуговує більшої честі. Я радий, що в американців буде змога віддати шану цьому героєві та державному діячеві".

Написав у твіттері спікер Палати представників Пол Райан. Тільки от слово "герой" вжили лише в Конгресі. Вимовляти його щодо Маккейна апарату Білого дому... заборонив Трамп. Як з'ясувала газета Washington Post, президент наказав не публікувати вже готовий текст співчуттів, хоч на цьому наполягали і прес-секретар адміністрації Сара Сандерс, і голова апарату Джон Келлі.

Дізнавшись про смерть політика, співробітники Білого дому підготували заяву, у якій прославляли Маккейна за героїзм під час В'єтнамської війни, перебування в полоні та служіння США. Утім, за даними газети, Дональд Трамп невдоволено заявив, мовляв, не треба нічого публікувати, достатньо того, що я у Твіттері написав.

Зрештою, нечувана подія - Білий дім і досі не зробив офіційної заяви у зв'язку зі смертю Маккейна. По-людськи Главу держави можна зрозуміти сенатор дуже жорстко його критикував, останньою крапкою стало його передсмертне розпорядження - "Дональда Трампа на мої похорони не кликати".

Але як політик Трамп все ж таки припустився помилки - і надто великої. Після смерті особливо з огляду на те, як довго й важко Джон Маккейн боровся з хворобою, суспільство повністю на його боці, навіть затяті прихильники Трампа вважають цей емоційний порив низьким. І старий принцип "про тих, хто пішов з життя, говорять або добре, або нічого" в цьому випадку не можна застосувати.