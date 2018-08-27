В Кривом Роге водитель убил 5-летнюю девочку и сбежал [ Редактировать ]
В Кривом Роге Днепропетровской области произошло ДТП: автомобиль марки ВАЗ-21099 сбил ребенка.
На место происшествия по улице Николая Свитальского прибыли сотрудники полиции, которые установили, что после того, как авто сбило ребенка, машина скрылась с места происшествия.
По предварительным данным, девочке было пять лет, сообщает местное издание Dnepr24.
Правоохранители объявили план перехват и пообщались с очевидцами трагедии. Также на место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть девочки.
Тем временем в Боярке Ford врезался в Lanos с людьми, от чего последний вылетел на встречную полосу и принял удар "в лоб".
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