В Кривом Роге Днепропетровской области произошло ДТП: автомобиль марки ВАЗ-21099 сбил ребенка.

На место происшествия по улице Николая Свитальского прибыли сотрудники полиции, которые установили, что после того, как авто сбило ребенка, машина скрылась с места происшествия.

По предварительным данным, девочке было пять лет, сообщает местное издание Dnepr24.

Правоохранители объявили план перехват и пообщались с очевидцами трагедии. Также на место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть девочки.

Тем временем в Боярке Ford врезался в Lanos с людьми, от чего последний вылетел на встречную полосу и принял удар "в лоб".