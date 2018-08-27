В Мексике нашли тело украинки 37-летней Ярославы Ненастиной, которую искали с 10 августа.

Тело убитой было найдено на поле штата Пуэбла, передают "Факты" со ссылкой на СМИ и на местную полицию.

Предполагаемый убийца - мексиканец по имени Альфонсо, его уже задержали.

"Он связался со своей жертвой в одном из магазинов, оттуда они отправились в его квартиру, где он убил женщину, расчленил ее и спрятал доказательства, бросив останки в поле", - говорится в материалах дела.

Ярослава Ненастина жила в Мексике в течение 20 лет. У нее остались двое детей в возрасте 10 и 13 лет.

В Мексике, всего за месяц до убийства Ненастиной, другую украинку застрелили в первую годовщину свадьбы.