Украина и ЕС договорились о миллиардном транше [ Редактировать ]
Украина и Европейский Союз согласовали условия получения транша макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро и в ближайшее время подпишут соглашение.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киев, передает "Интерфакс-Украина".
"Прогресс есть, условия есть. Раскрыть вам их я пока не могу до тех пор, пока не будет подписано соглашение", - сказал он.
При этом Точицкий выразил надежду, что такое соглашение будет подписано в ближайшее время.
В то же время Украина готовится к получению нового транша от МВФ. Кабмин уполномочил Минфин выпустить ценные бумаги для привлечения финансирования от Фонда.
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