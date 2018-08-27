Украина и Европейский Союз согласовали условия получения транша макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро и в ближайшее время подпишут соглашение.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киев, передает "Интерфакс-Украина".

"Прогресс есть, условия есть. Раскрыть вам их я пока не могу до тех пор, пока не будет подписано соглашение", - сказал он.

При этом Точицкий выразил надежду, что такое соглашение будет подписано в ближайшее время.

В то же время Украина готовится к получению нового транша от МВФ. Кабмин уполномочил Минфин выпустить ценные бумаги для привлечения финансирования от Фонда.