Стрельба в американском штате Флорида. Два человека погибли, более десятка - ранены. За последние три года это уже третий случай массового расстрела. Что произошло на этот раз - далее в сюжете.

Это произошло в развлекательном центре города Джэксонвилл в штате Флорида - во время турнира по видеоиграм. Мужчина открыл огонь по участникам соревнований. Два человека погибли на месте. Двенадцать ранены. Еще столько же получили травмы, когда убегали с места происшествия. Сам нападавший застрелился.

"Мы видели, как люди бежали оттуда и кричали. Среди них были раненые. Я видел девушку, которой попали в ногу... Я видел мужчину с пулевым повреждением. Он был очень испуган. Все были в ужасе".

"Мой знакомый был внутри, когда началась стрельба. И сразу убежал оттуда. А двое его друзей погибли. Знакомому все время звонит мама, а он не знает, что ей сказать, как ей все это объяснить, потому что это просто безумие", - говорит Рико Мартинес, свидетель.

"Я как раз делала смузи, когда услышала шум, а затем - выстрелы. Пришла охрана и приказала мне спрятаться и не выходить. Когда все закончилось, меня повели к другим свидетелям, чтобы допросить... Там на полу я увидела чье-то тело. У какого-то парня вся одежда была в крови. А у остальных людей - кровь на обуви", - говорит Брианна Перселла, работница в кафе.

В полиции уже идентифицировали нападающего. Однако, причины ЧП - не комментируют.

"По предварительным данным, подозреваемый - двадцати четырехлетний Дэвид Катц из Балтимора, штат Мэриленд. Я не могу сейчас обсуждать мотивы его поступка, расследование еще продолжается. В нем также учавствует ФБР", - говорит Майк Вильямс, начальник полиции города Джэксонвилл.

Между тем издание "Лос-анджелес Таймс" сообщило: нападающий сам был участником турнира по компьютерной игре Madden '19 - это симулятор американского футбола - но проиграл, поэтому и открыл огонь. В доме стрелка в Балтиморе полицейские провели обыск, сейчас проверяют его связи с террористическими группировками.

За последние три года во Флориде - это уже третий случай массовых расстрелов. Два года назад в ночном клубе в Орландо были убиты 49 человек. А полгода назад во время стрельбы в школе в городе Паркленд погибли 17 человек.