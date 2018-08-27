Протест отчаяния! В Черкасской области местные жители перекрыли трассу государственного значения. Уже полгода люди просят залатать ямы.

В облавтодоре обещали, что с наступлением лета начнут работы и позавчера обещание все же выполнили. Правда, ездить по дороге стало еще опаснее. Почему - расскажут наши корреспонденты.

Вот так выглядит дорога регионального значения Киев - Фастов - Звенигородка. Везде - многочисленные латы и ямы, целых участков просто не осталось, уверяет Назар. Говорит, самый ужасный отрезок - именно в Лысянке.

"Було даже такі моменти, що тут в одну сторону по 20 машин з колесами стоїть і в другу", - говорит Назар, житель Лысянки.

Причина - интенсивное движение перегруженных фур. Они разрушают и окружающие дома, ведь дорога тянется почти через всю Лысянку.

"Якщо фура от туда їде і от туда їде - розминутися не може і по під вікнами ось тут ми камінці наложуємо, а їхні прицепи здорові осьо", - говорит Татьяна Вербицкая, жительница Лысянки.

Капитально трассу не ремонтировали как минимум лет десять, говорят жители. Люди не раз уже просили областных дорожников хотя бы залатать ямы. И даже весной перекрывали дорогу. Сразу после акции активисты получили вот такое письмо.

"Відповідно до окремого доручення Укравтодору №78 ОД від 19.03 2018 року ліквідацію ямкового ремонту на дорогах міжнароднного значення необхідно закінчить до 01.05. На дорогах національного та регіонального значення до 01.01 2018 року", - говорит Сергей Хорошенюк, житель Лысянки.

Позавчера облвтодор все-таки начал работу частично засыпали ямы огромными камнями. Из-за этого возмущенные горожане снова перекрыли дорогу. Через час после начала акции протеста, к людям приехал заместитель начальника областной службы автомобильных дорог. Чиновник заверил, участок от Звенигородки до Лысянки уже залатали, на дальнейшие работы не хватило денег, поэтому используют щебень.

"Це тимчасова міра, щоб забезпечити проїзд, я так поняв шо… забезпечте ще людей касками …як машини їздять і дітки ходять, а щєбєнь той літає".

Разрешено ли такими камнями засыпать ямы на дорогах - наша съемочная группа решила выяснить у областных чиновников. Мы привезли образцы с трассы Р04 на пресс-конференцию в черкасском управлении нацполиции, посвященую безопасности дорожного движения.

"Я ось просто покажу вам це щєбінь, ми так привезли показати, і це ще не самий великий".

Правоохранителей ноу-хау дорожников мягко говоря, удивило.

"Неприпустимо, щоб люба фракція знаходилась на проїжджій частині - це небезпечно, хоть це буде маленька фракція, хоч це буде велика фракція", - говорит Валерий Лютый, начальник ГУ Нацполиции в Черкасской области.

После нашего письменного обращения чиновники пообещали разобраться, почему дорожники латают ямы камнями.