В институте стратегических исследований "Новая Украина" обозначили главные задачи политического сезона [ Редактировать ]
В Украине более полутора миллионов переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса. И это только официальные данные Минсоцполитики. Из-за конфликта на востоке, эти люди стали особой категорией украинцев.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев. среди главных проблем - низкие доходы, плохие условия жизни, а также трудности с поиском жилья и работы. По мнению экспертов, реинтеграция Донбасса должна стать главной задачей в новом политическом сезоне.
"Эффективный и быстрый план по возвращению Донбасса в состав Украины по планам реинтеграции ушел в прошлое. На повестку выходит совсем другая задача. Управляемый переходной период. Его логистика. Разработка последовательности действий всех сторон, включенных в конфликт, пожалуй задача номер один осенью 2018 года. Большой переходной период, который позволит создать предпосылки для плана реинтеграции. Чем быстрее начнутся переговоры в рамках существующего формата о подготовки переходного периода где миротворческие действия будут первой предпосылкой - тем быстрее будет обеспечен как минимум мирный режим в зоне конфликта", - говорит Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований "Новая Украина".
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