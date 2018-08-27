Америка прощается с Джоном Маккейном. Семья определила дату и место последней церемонии. Однопартийцы предлагают оказать почести, которых в истории Америки мало кто удостаивался.

Почему Дональд Трамп даже после смерти не простил Маккейна? И какой его приказ шокировал страну? Знает Дмитрий Анопченко.

Пока что с ним прощаются лишь самые близкие. Родные и те, кто сдружился с сенатором Маккейном за более чем пол века его работы в Конгрессе. А со среды, так решила семья - дадут попрощаться простым американцам. Гроб с телом политика выставят в Капитолии штата Аризона, затем в местной церкви, потом перевезут в Вашингтон.

В пятницу сюда, в ротонду Капитолия устремятся люди. За всю историю страны, с 1824 года, такой чести удостоился только 31 человек (за исключением солдат Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн).

"Сложно представить человека, более достойного такой чести. Я рад, что у американцев будет возможность отдать дань уважения этому герою и государственному деятелю".

Написал в Твиттере спикер Палаты представителей, Пол Райан. Только вот слово "герой" употребили лишь в Конгрессе. Произносить его в отношении Маккейна аппарату Белого дома... запретил Трамп. Как выяснила газета Washington Post, президент распорядился не публиковать уже готовый текст соболезнований, хотя на этом настаивали и пресс-секретарь администрации, Сара Сандерс, и глава аппарата Джон Келли.

Узнав о смерти политика, сотрудники Белого дома подготовили заявление, в котором Маккейн восхвалялся за героизм, проявленный во время Вьетнамской войны, за пребывания в плену и за служение США. Но - по данным газеты - Дональд Трамп недовольно сказал им - дескать, не надо ничего публиковать, достаточно того, что я в Твиттере написал.

В итоге неслыханное дело Белый дом до этого момента так и не сделал официального заявления в связи со смертью Маккейна. По-человечески главу государства можно понять - сенатор очень жестко критиковал и кандидата-Трампа и президента-Трампа, последней точкой стало его предсмертное распоряжение - дескать, "дональда Трампа на мои похороны не звать".

Но как политик - он все же допустил ошибку и очень большую. После смерти особенно учитывая, как долго и тяжело Джон Маккейн боролся с болезнью, общество полностью на его стороне, даже ярые сторонники Трампа считают такой эмоциональный порыв неправильным и недостойным. И старый принцип "о тех, кто ушел, или хорошо или ничего" в данном случае не применим.