В Украине провели испытание нового двигателя, который будут использовать в энергетике. Это уникальная разработка, которой могут похвастать далеко не все страны, отметил президент. Петр Порошенко сегодня побывал в Николаеве, с рабочим визитом.

Также президент присутствовал на тестовых испытаниях двигателя. Подробности расскажет Марина Михайловская.

Сегодня на заводе "Заря"-"Машпроект"прошли испытания новой мощной турбины, аналогов которой нет в мире. Ее мощность 32 Мвт, разрабатывается в четырех модификациях. Может использоваться в энергетике, газотранспортной сфере, а также - в составе корабельных энергетических установок. На испытаниях присутствовал и Президент Петр Порошенко. По его словам : создание турбины - демонстрация потенциала Украины.

"Це лише початок. Тому що будівництво нових електростанцій, яготинської і інших. Зараз є три, буде ще чотири агрегати. Я думаю, що загальний обсяг замовлень сягне більше 2.5 млрд грн. Це кошти українського замовника, який фінансує українського виробника", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.

А это уже Николаевская область. Трасса "Калиновка-Снегиревка". Четкая разметка, ровное покрытие. Еще недавно - этот участок иначе как направлением не называли. Чтобы оценить качество глава государства решил сам проехаться за рулем.

48 километров дороги - ремонтировали почти год.

"Якщо раніше ми за дві години не могли добратися до обласного центру, то зараз за 40 хвилин без проблем. І зв'язок значно покращився, це і медична допомога тяжкохворим, і для дітей", - говорит Валентина Пузырь, жительница Снигиревки.

Дорожники признают - проблемы есть, но виноваты во всем подрядчики.

"Нажаль, підрядники інколи набирають собі багато роботи, а потім не знають, як з цією технікою бути і куди її влаштовувати", - говорит Андрей Максименко, начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области.

"Якщо ви бавитися з обладнанням, з термінами, якщо пообіцяли президенту, що вона буде побудована умовно кажучи 27 числа, а побудуємо через два місяці, будете нести відповідальність. Бо це два місяці, коли нема врожаю, коли діти не можуть доїхати до школи. А навіщо ми тоді будували? Коли ви брали участь в тендері, ви же обіцяли", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.

Представитель подрядчика пообещал завершить работы в полном объеме - через месяц.