В Киеве объединили неотложную и экстренную медпомощь [ Редактировать ]
В Киеве решили объединить неотложную и экстренную медицинскую помощь. С первого сентября, чтобы вызвать врача нужно набрать общий номер "103". И оператор решит, какого именно специалиста необходимо отправить к больному. Главная цель нововведения - улучшить качество экстренной медицины и усилить контроль за врачами.
"Кожен виклик буде зафіксовано, кожен виклик записується і диспетчер несе персональну відповідальність в тому випадку, якщо невідкладна, або швидка не приїде і не надасть медичну допомогу. Заробітна плата цих медичних працівників збільшиться на дві, дві з половиною тисячі гривень", - говорит Виктор Сердюк, президент всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.
"То, что мы говорим по регионам там на сегодняшний день сокращаются эти пункты и их закрывают фактически из-за нерентабельности. Потому что невыгодно громадам держать. Довоз пациента, который составляет приезд скорой помощи например даже там Тростянецкий район, я там беру Винницкая область. Возьму Избу, Сумской области. Дорог нету. Как везти этого пациента и куда?" - говорит Валентина Маркевич, президент фонда помощи онкобольным детям.
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