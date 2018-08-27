Под Херсоном туристка вспыхнула от алкоголя и сигареты [ Редактировать ]
В Железном Порту Херсонской области 32-летняя в частной здравнице пострадала отдыхающая из Полтавы.
Когда она курила и выпивала, у нее из рук выпал стакан с крепким алкоголем, который от тлеющей в губах сигареты тут же вспыхнул, сообщает местное издание "Херсон online".
ЧП закончилось тем, что женщину госпитализировали с обширными ожогами - она обгорела от живота до ног.
Также сообщается, что у женщины ожоги первой и второй степени.
В то же время в Лисичанске Луганской области взорвался частный дом, 36-летняя женщина попала в реанимацию.
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