Вадим Титушко, ставший печально известным после нападения на журналистов 18 мая 2013 года в центре Киеве, объявлен в розыск Нацполицией Украины за разбойные нападения.

Он подозревается в вооруженных грабежах на территории Киевской области, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Вадим Титушко, 1993 года рождения, обоснованно подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления", - сообщил он.

В 2013 году Титушко получил условный срок за нападение на журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя.

Тогда суд приговорил Вадима Титушко к трем годам лишения свободы, однако это наказание было заменено на условный 2-летний срок. В 2015 году в Белой Церкви он организовывал турнир "Самых сильных" по элитным боям. Позднее стало известно, что у него появилась своя охранная фирма.

Имя Титушко стало нарицательным - "титушками" называют готовых применить насилие личностей, сопровождающих мероприятия различных политических сил за деньги.