Титушко объявили в розыск (фото) [ Редактировать ]
Вадим Титушко, ставший печально известным после нападения на журналистов 18 мая 2013 года в центре Киеве, объявлен в розыск Нацполицией Украины за разбойные нападения.
Он подозревается в вооруженных грабежах на территории Киевской области, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Вадим Титушко, 1993 года рождения, обоснованно подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления", - сообщил он.
В 2013 году Титушко получил условный срок за нападение на журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя.
Тогда суд приговорил Вадима Титушко к трем годам лишения свободы, однако это наказание было заменено на условный 2-летний срок. В 2015 году в Белой Церкви он организовывал турнир "Самых сильных" по элитным боям. Позднее стало известно, что у него появилась своя охранная фирма.
Имя Титушко стало нарицательным - "титушками" называют готовых применить насилие личностей, сопровождающих мероприятия различных политических сил за деньги.
по теме
В Днепре дерзко ограбили инкассаторов (фото)
В Днепре неизвестные на иномарке с номерами "Свадьба" напали на инкассаторов и отобрали полмиллиона гривен
На Київщині затримали викрадачів авто
Чоловіки за два місяці викрали чотири іномарки
Одессит догнал автоворов и расстрелял (фото)
В Одессе двое автоворов ограбили автомобиль, но хозяин догнал их и и расстрелял из пистолета
Под Львовом внук обокрал бабушку ради покупки смартфона
Во Львовской области 16-летний внук похитил у своей бабушки все сбережения
Украину накрыло волной квартирных краж (видео)
В Украине пик квартирных краж. С началом сезона отпусков, только в столице - уже более 300 случаев незаконного проникновения в квартиры