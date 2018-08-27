Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора.

Лидеры двух стран говорили об Украине и западных Балканах. Также они обсудили ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба правительства Германии.

"Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и предотвращению дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении.

До этого стало известно, что администрация президента США активно рассматривает вопрос вступления Украины в НАТО.