В центре Киева, в районе Печерского рынка, прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщает KyivOperativ.

По словам свидетелей, взорвалась труба с горячим водоснабжением.

На фотографиях можно увидеть последствия прорыва: крупную дыру в асфальте, разбросанные по Печерской площади куски этого же асфальта и потоки воды.

"Сенсация. В Киеве на Печерске появилась горячая вода. В свободном доступе. Печерская площадь, прорыв трубы на радость давно не мытым в тепле людям", - иронически комментирует происшествие Влад Антонов, публикуя видео с фонтаном бьющей из-под земли воды.

19 августа в центре Киева на улице Антоновича прямо посреди дороги провалился асфальт на проезжей части. ЧП произошло из-за мощного ливня, произошедшего накануне.