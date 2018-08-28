Нацбанк выпустил новую монету [ Редактировать ]
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В честь 100-летия Таврического национального университета имени Вернадского, который в 2015 году выехал из оккупированного Крыма в Киев, Нацбанк вводит в обращение монету номиналом 2 гривны.
Об этом информирует пресс-служба НБУ.
"Монета посвящена заведению высшего образования, которое было укомплектовано и 14 октября 1918 года торжественно открыто в Симферополе. За годы своей деятельности университет развивал такие научные направления как здоровье человека, охрана окружающей среды, ресурсосберегающие технологии, информационные системы. В ноябре 2015 года Таврический национальный университет имени Вернадского перемещен в Киев из аннексированного Крыма", - говорится в сообщении.
Памятная монета номиналом 2 гривны входит в обращение с 28 августа. На аверсе размещен логотип крымского вуза и, по обе стороны от него, годы - 1918 и 2018.
На реверсе - здание городского театра, в котором 14 октября 1918 года состоялось торжественное открытие университета. На фоне здания, справа - портрет Владимира Вернадского.
Напомним, что с 1 июля в Украине вывели из оборота монеты.
В Нацбанке напомнили, как будут проводиться расчеты с монетами мелкого номинала и как будут округляться суммы.
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