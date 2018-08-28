28 августа - 240-й день года (241-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 125 дней.

Православный мир 28 августа отмечает один из главных двунадесятых праздников - Успение Пресвятой Богородицы. День посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери и вознесению на небеса к Ее Сыну. В этот праздник в православных церквях проходят торжественные богослужения. Также сегодня завершается строгий двухнедельный Успенский пост, который был приурочен к этому знаменательному дню.

В народе 28 августа отмечаются Спожинки. На день Успения приходилось окончание жатвы хлебов, а сам праздник посвящался Земле-кормилице. В этот день нельзя было ходить босиком по земле, а также обрабатывать ее острым инвентарем: кольями, лопатами и т.д.

Приметы дня:

на Успение осень встречай;

с Успения солнце засыпает;

если на Успение тепло, бабье лето в сентябре будет холодным.

Сегодня свои именины отмечает Мария.

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