В институте стратегических исследований "Новая Украина" обозначили главные задачи политического сезона

В Украине более полутора миллионов переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса. И это только официальные данные Минсоцполитики. Из-за конфликта на востоке, эти люди стали особой категорией украинцев