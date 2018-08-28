Пункт пропуску "Майорське" відновив роботу [ Редактировать ]
Сьогодні відновлює роботу пункт в'їзду та виїзду "Майорське". Нагадаю, його тимчасово закрили минулого четверга - через обстріл бойовиків. Тепер стало безпечніше і командування ООС вирішило поновити роботу КПВВ.
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