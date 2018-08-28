Україна передала Туреччині список політв'язнів Росії [ Редактировать ]
Україна передала Туреччині список політв'язнів, яких утримують в Росії і анексованому Криму. Про це повідомив народний депутат Мустафа Джемілєв.
У переліку прізвища понад 60 бранців Кремля. За словами Джемілєва, передати цей список його попросив президент Туреччини Реджеп Ердоган ще наприкінці липня, щоб поговорити про ув'язнених із російським президентом.
Нагадаю, торік у жовтні після домовленостей Ердогана та Путіна, Кремль відпустив незаконно засуджених Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.
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