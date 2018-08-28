На Донбасі за добу поранило одного військового [ Редактировать ]
Один український військовий поранений минулої доби на сході. Загалом окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях армійців. Ворог атакував із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
Під обстріли потрапили захисники Кримського, Луганського, Гнутового та Водяного.
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