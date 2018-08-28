На Донбасі бойовики провели два десятки обстрілів

Тяжка доба на фронті. Напередодні загинули двоє українських армійців - вони підірвалися на мінно-вибуховому пристрої. Інших деталей у штабі Операції об'єднаних сил - не повідомили