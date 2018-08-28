На Кіровоградщині третю добу шукають сімнадцятирічну дівчину. Діана Хріненко зникла на День Незалежності - пішла святкувати до центру села Суботці Знам'янського району.

Та за сотню метрів від дому - зв'язок з нею обірвався. Уже за півгодини - неподалік знайшли розбитий телефон дівчини зі слідами крові. Що відомо про зниклу натепер - дізнавалася Олена Бринза.

Сімнадцятирічна Діана Хріненко зникла вночі 24 серпня. Вона пішла до центру села Суботці на святкування Дня Незалежності. Повертаючись додому, говорила телефоном зі своїм хлопцем. Раптово розмова перервалась і було чутно, як дівчина кличе на допомогу, розповідають рідні Діани. До її будинку лишалось не більше сотні метрів.

"Чули звуки про допомогу, хлопчик чув по телефону, як вона просила зателефонувати мамі, бо я вся в крові, ведуться пошуки, вона зникла буквально в щитані мінутки, секунди, ми не можемо ніде знайти", - говорить Олена Хріненко, мама Діани.

Правоохоронці знайшли поруч із будинком розбитий телефон Діани зі слідами крові. Пошуки дівчини не припиняють ні на хвилину.

"Щодоби до пошуків залучається більше двохсот осіб не лише з числа поліцейських, а Нацгвардії, рятувальної служби, небайдужих громадян, які також долучились до пошуків", - говорить Віталіна Бевзенко, прес-офіцер начальника ГУ НП у Кіровоградській області.

У Суботцях створили штаб із координації пошуків дівчини. Його розмістили в Будинку культури. Шукати Діану зголосилося майже все село.

"Ми прекрасно всі розуміємо, що це наша біда обща, це не біда цієї сім'ї, це біда обща, ми дожили до того що зараз у мене троє внучок, ми дожились до того, що я зараз боюсь випустити внучок ввечорі із двору, це наша біда", - говорить Сергій, житель села Суботці.

Щогодини до села приїздять групи добровольців із Кропивницького, Знам'янки та Олександрії. "Прочісують" узбережжя, поля та лісосмуги. Рідні та односельці Діани не втрачають надії. І просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження дівчини - повідомити в поліцію.