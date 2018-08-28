Вадима Тітушка, який побив журналістів навесні 2013 року, оголосили в розшук. Про це повідомив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін. Чоловіка підозрють в скоєнні розбійних нападів у Київській області з метою пограбування.

Нагадаю, 18 травня 2013 в середмісті столиці через конфлікт за участю групи молодиків постраждали журналістка Ольга Сніцарчук і фотограф Влад Содель.

Пізніше за підозрою в хуліганстві на акціях затримали жителя Київської області Вадима Тітушка. Згодом райсуд Києва засудив його до трьох років умовно. А "тітушками" стали називати провокаторів, які брали участь у проплачених акціях.