Вадима Тітушка оголосили в розшук [ Редактировать ]
Вадима Тітушка, який побив журналістів навесні 2013 року, оголосили в розшук. Про це повідомив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін. Чоловіка підозрють в скоєнні розбійних нападів у Київській області з метою пограбування.
Нагадаю, 18 травня 2013 в середмісті столиці через конфлікт за участю групи молодиків постраждали журналістка Ольга Сніцарчук і фотограф Влад Содель.
Пізніше за підозрою в хуліганстві на акціях затримали жителя Київської області Вадима Тітушка. Згодом райсуд Києва засудив його до трьох років умовно. А "тітушками" стали називати провокаторів, які брали участь у проплачених акціях.
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