Жителі селища Лисянка на Черкащині напередодні перекрили трасу. Ще від зими люди просили хоча б залатати на ній ями. Шляховики пообіцяли, що дорогу полагодять - щойно потепліє.

І кілька днів тому слова таки дотримали, але тепер їздити трасою - стало ще небезпечніше. Чому - розкажуть мої колеги.

Ось так виглядає дорога регіонального значення "Київ - Фастів - Звенигородка".. Найжахливіша ділянка зараз у Лисянці та в бік Київської області.

"Було даже такі моменти, що тут в одну сторону по 20 машин з колесами стоїть і в другу", - говорить Назар, житель Лисянки.

Місцеві вважають, що траса розбита через інтенсивний рух фур. Великоваговики руйнують не лише дорогу, а й довколишні будинки.

"Якщо фура от туда їде і от туда їде, розминутися не може і по під вікнами ось тут ми камінці наложуємо, а їхні прицепи здорові осьо", - говорить Тетяна Вербіцька, житель Лисянки.

Люди не раз вже просили обласних шляховиків підлатати хоча б ями. На знак протесту перекривали дорогу ще наприкінці березня. Одразу після акції активісти отримали ось такий лист.

"Відповідно до окремого доручення Укравтодору №78 Од від 19.03 2018 року ліквідацію ямкового ремонту на дорогах міжнародного значення необхідно закінчить до 01.05. На дорогах національного та регіонального значення до 01.01 2018 року", - говорить Сергій Хорошенюк, житель Лисянки.

Облавтодор таки взявся до роботи - частково засипав вибоїни величезним камінням. Через це розлючені люди знову вийшли на протест. Через годину після того, як пікетувальники перекрили рух на трасі, до них приїхав заступник начальника обласної служби утримання автомобільних доріг. Чиновник запевнив, ділянку від Звенигородки до Лисянки вже залатали, на подальші роботи наразі не вистачає грошей…тому шляховики поки що лагодять щебенем.

"Це тимчасова міра щоб забезпечити проїзд, я так поняв що, забезпечте ще людей касками, як машини їздять і дітки ходять, а щєбєнь той літає".

Аби отримати відповідь, чи дозволено таким камінням засипати ями - наша знімальна група привезла зразки з траси Р04 на звітну прес-конференцію в черкаському управлінні нацполіції.

"Я ось просто покажу вам це щєбінь, ми так привезли показати. І це ще не самий великий".

Такого керівники служб не очікували:

"Неприпустимо щоб люба фракція знаходилась на проїжджій частині - це небезпечно, хоть це буде маленька фракція, хоч це буде велика фракція", - говорить Валерій Лютий, начальник ГУ НП У Черкаській області.

Щоправда, відреагувати та належно оцінити роботу працівників Автодору чиновники пообіцяли лише після нашого письмового звернення.