ВНО-2018: лучшие школы и города по результатам тестирования (рейтинг) [ Редактировать ]
Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Франко возглавил список лучших по результатам внешнего независимого оценивания 2018 года. Среди областей первое место заняла Львовская, а среди городов отличился Киев.
Соответствующий рейтинг составил ресурс "Освіта.ua". Места здесь определяются на основе среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества составленных тестов среди выпускников каждой из школ.
Таким образом, первую строчку в Украине занял Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Франко, на втором месте оказался киевский Естественно-научный лицей №145, а на третьем расположилось также заведение из столицы - лицей "Интеллект".
В целом, в первую десятку рейтинга попали 6 учебных заведений из Киева, два - из Днепра и по одному - из Львова и Харькова.
Добавим, что кроме основного рейтинга школ Украины, также опубликованы рейтинги школ всех областных центров и областей Украины, а также рейтинги школ по отдельным предметам внешнего независимого оценивания.
Лидером рейтинга по результатам ВНО среди областей стала Львовская область, а вторую и третью ступеньки заняли Черкасская и Киевская области соответственно.
Среди областных центров, в свою очередь, на первом месте расположился Киев, вторым и третьим стали Львов и Тернополь.
Хуже сдали внешнее независимое оценивание выпускники Черновицкой и Закарпатской областей, а также Николаева и Черновцов.
Ранее мы сообщали, что в Крыму закрыли все украинские школы.
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