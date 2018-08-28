Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Франко возглавил список лучших по результатам внешнего независимого оценивания 2018 года. Среди областей первое место заняла Львовская, а среди городов отличился Киев.

Соответствующий рейтинг составил ресурс "Освіта.ua". Места здесь определяются на основе среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества составленных тестов среди выпускников каждой из школ.

Таким образом, первую строчку в Украине занял Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Франко, на втором месте оказался киевский Естественно-научный лицей №145, а на третьем расположилось также заведение из столицы - лицей "Интеллект".

В целом, в первую десятку рейтинга попали 6 учебных заведений из Киева, два - из Днепра и по одному - из Львова и Харькова.

Добавим, что кроме основного рейтинга школ Украины, также опубликованы рейтинги школ всех областных центров и областей Украины, а также рейтинги школ по отдельным предметам внешнего независимого оценивания.

Лидером рейтинга по результатам ВНО среди областей стала Львовская область, а вторую и третью ступеньки заняли Черкасская и Киевская области соответственно.

Среди областных центров, в свою очередь, на первом месте расположился Киев, вторым и третьим стали Львов и Тернополь.

Хуже сдали внешнее независимое оценивание выпускники Черновицкой и Закарпатской областей, а также Николаева и Черновцов.

Ранее мы сообщали, что в Крыму закрыли все украинские школы.