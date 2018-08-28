Россия разворачивает самую мощную группировку кораблей [ Редактировать ]
Минобороны России разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за все время участия России в сирийском конфликте, сообщает "Корреспондент"со ссылкой на росСМИ.
Отмечается, что в ее состав входит десять кораблей (еще несколько на подходе), большинство из которых оснащены крылатыми ракетами Калибр, а также две подводные лодки.
В настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.
По мнению военных экспертов, группировка выведена в море для поддержки наступления сирийской армии в провинции Идлиб.
Ранее мы сообщали, что Россия заявила о блокировке своего судна в Херсоне.
по теме
У Трампа назвали рычаги давления на Россию
У США есть способы надавить на Россию в сирийском вопросе
Российский крейсер зашел в Средиземное море
Отряд боевых кораблей "Северного флота" в составе ракетного крейсера Маршал Устинов и большого противолодочного корабля "Североморск" вошел в Средиземное море
Способно уничтожить США: Россия и Китай создают мощное оружие
Россия и Китай не могут называться "друзьями" США, поскольку Москва и Пекин активно создают гиперзвуковое оружие, которое может уничтожить Соединенные Штаты
США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии
Американская разведка получила информацию о возможности применения сирийской армией химического оружия
В небе над Россией загорелся пассажирский самолет (видео)
В России во время полета загорелся двигатель самолета Ту-204