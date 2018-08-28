Минобороны России разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за все время участия России в сирийском конфликте, сообщает "Корреспондент"со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что в ее состав входит десять кораблей (еще несколько на подходе), большинство из которых оснащены крылатыми ракетами Калибр, а также две подводные лодки.

В настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

По мнению военных экспертов, группировка выведена в море для поддержки наступления сирийской армии в провинции Идлиб.

Ранее мы сообщали, что Россия заявила о блокировке своего судна в Херсоне.