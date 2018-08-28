Біля Стіни Плачу з'явиться майданчик для спільних молитов [ Редактировать ]
В Єрусалимі біля Стіни Плачу з'явиться майданчик для спільних молитов чоловіків і жінок. Проект його спорудження вже затвердила міська влада. Довгий час документ відкладали - через протести релігійних організацій та юридичні перешкоди.
Для врегулювання навіть створили спеціальну комісію. Зараз на основі ізраїльського законодавства знайшли компромісне рішення. Цьому посприяла і канцелярія глави уряду.
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