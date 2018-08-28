З острова на човнах евакуювали три з половиною тисячі осіб

На острові, де розташована статуя Свободи в Нью-Йорку, сталася пожежа. Неподалік від монумента проводили будівельні роботи, і там загорілися три газові балони.

З острова на човнах евакуювали три з половиною тисячі осіб. Одна людина зазнала легких травм. По обіді - після ліквідації пожежі - острів і саму статую відкрили для відвідувачів.