Біля статуї Свободи сталася пожежа [ Редактировать ]
На острові, де розташована статуя Свободи в Нью-Йорку, сталася пожежа. Неподалік від монумента проводили будівельні роботи, і там загорілися три газові балони.
З острова на човнах евакуювали три з половиною тисячі осіб. Одна людина зазнала легких травм. По обіді - після ліквідації пожежі - острів і саму статую відкрили для відвідувачів.
по теме
В Чикаго во время пожара заживо сгорели дети
В Чикаго (США) ночью с 25 на 26 августа в жилом доме начался пожар, в результате которого погибли шестеро детей и двое взрослых.
Масштабные пожары в Калифорнии: количество жертв неумолимо растет
Пожары в Калифорнии бушуют на протяжении нескольких недель
В Нью-Йорке возле статуи Свободы массово эвакуируют людей (видео)
Власти Нью-Йорка провели эвакуацию около 3,4 тыс. человек с острова Либерти
Под Херсоном туристка вспыхнула от алкоголя и сигареты
В Железном Порту 32-летняя в частной здравнице пострадала отдыхающая из Полтавы.
В Одесской области полиция расследует пожар на плантациях виноградников
В Одесской области в селе Шабо полиция проводит проверку в связи с пожаром на винограднике местного винодела
Стрілянина у Флориді: стали відомі нові подробиці
Стрілянина в американському штаті Флорида. Двоє людей загинули, понад десяток - поранені. За останні три роки це вже третій випадок масового розстрілу. Що сталося цього разу, далі у сюжеті. Це сталося у розважальному центрі міста Джексонвілл в штаті Флорида під час турніру з відеоігор. Молодий хлопець відкрив вогонь просто по учасниках змагань