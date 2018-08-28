Нацбанк випустить нову монету [ Редактировать ]
Нацбанк випускає в обіг нову двохгривневу монету, присвячену сторіччю Таврійського Національного університету імені Вернадського. Перших своїх студентів він прийняв ще у 1918.
Три роки тому навчальний заклад переїхав з окупованого Криму до столиці. Провідні наукові напрямки вишу - охорона довкілля, ресурсо-зберігальні технології та інформаційні системи.
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