Три роки тому навчальний заклад переїхав з окупованого Криму до столиці

Нацбанк випускає в обіг нову двохгривневу монету, присвячену сторіччю Таврійського Національного університету імені Вернадського. Перших своїх студентів він прийняв ще у 1918.

Три роки тому навчальний заклад переїхав з окупованого Криму до столиці. Провідні наукові напрямки вишу - охорона довкілля, ресурсо-зберігальні технології та інформаційні системи.