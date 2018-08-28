Глава МИД Канады не приедет в Украину: названа причина [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила визит в Украину в связи со срочными переговорами относительно североамериканского соглашения о свободной торговле.
Об этом посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил в Twitter.
"В связи со срочными событиями и переговорами вокруг североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, Министр иностранных дел Христя Фриланд откладывает визиты в Киев и Париж, и отправляется в Вашингтон", - отметил он.
МИД Украины анонсировал на 27-29 августа рабочий визит Фриланд.
Ранее мы сообщали, что МИД Украины проведет на Донбассе совещание послов.
по теме
В Украину едет глава МИД Канады
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд намерена осуществить визит в Украину
Украинцам советуют воздержаться от поездок в Индию
Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения индийских штатов
Штормы в Украине значительно участятся
В Украине резко изменятся погодные условия
В Одессе девушка открыла стрельбу (фото)
В понедельник, 28 августа, около 7:20 на 5-й станции Фонтана в Одессе произошла стрельба
Трамп и Меркель обсудили Украину
Президент США канцлер Германии обсудили ситуацию в Украине во время телефонного разговора