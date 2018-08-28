Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила визит в Украину в связи со срочными переговорами относительно североамериканского соглашения о свободной торговле.

Об этом посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил в Twitter.

"В связи со срочными событиями и переговорами вокруг североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, Министр иностранных дел Христя Фриланд откладывает визиты в Киев и Париж, и отправляется в Вашингтон", - отметил он.



МИД Украины анонсировал на 27-29 августа рабочий визит Фриланд.



Ранее мы сообщали, что МИД Украины проведет на Донбассе совещание послов.