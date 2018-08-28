Штормы в Украине значительно участятся [ Редактировать ]
В Украине из-за изменений погодных условий в различных регионах будут возникать штормы. Об этом сообщила Вазира Мартазинова, завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института, сообщает АиФ.
"Из-за любого перепада температур - от тепла к холоду и наоборот - обязательно будут образовываться штормовые явления. Особенно это станет характерным для южного региона. Надо быть готовым к этому, ведь такая климатическая действительность будет сохраняться и в последующие годы", - сказала она.
По ее словам, изменение климата, которое мы сейчас переживаем, будет проявляться в любое время года.
Осень в Украине пройдет без особых погодных "сюрпризов", а ее начало по температурным показателям будет напоминать о лете.
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