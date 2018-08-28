В Украине из-за изменений погодных условий в различных регионах будут возникать штормы. Об этом сообщила Вазира Мартазинова, завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института, сообщает АиФ.

"Из-за любого перепада температур - от тепла к холоду и наоборот - обязательно будут образовываться штормовые явления. Особенно это станет характерным для южного региона. Надо быть готовым к этому, ведь такая климатическая действительность будет сохраняться и в последующие годы", - сказала она.

По ее словам, изменение климата, которое мы сейчас переживаем, будет проявляться в любое время года.

Осень в Украине пройдет без особых погодных "сюрпризов", а ее начало по температурным показателям будет напоминать о лете.

Ранее на Арабатской стрелке за полдня утонули 10 туристов.