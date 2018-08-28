По стопам мамы: 13-летняя дочь Поляковой шокировала горячим фото [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Оля Полякова часто публикует пикантные снимки на своей странице в Instagram. Дочь артистки, 13-летняя Маша, пошла по стопам мамы и копирует некоторые ее фото, повторяя ракурс и наряд Ольги.
"По-моему, кто-то наступает на пятки... Маша, ты хороша, как солнце! И это не потому, что я твоя мама, это просто факт. Знай это! Люблю!", - прокомментировала снимок Полякова.
Ранее мы писали о том, что Оля Полякова порадовала фанатов школьными фотографиями.
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