Популярная украинская певица Оля Полякова часто публикует пикантные снимки на своей странице в Instagram. Дочь артистки, 13-летняя Маша, пошла по стопам мамы и копирует некоторые ее фото, повторяя ракурс и наряд Ольги.

"По-моему, кто-то наступает на пятки... Маша, ты хороша, как солнце! И это не потому, что я твоя мама, это просто факт. Знай это! Люблю!", - прокомментировала снимок Полякова.

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова порадовала фанатов школьными фотографиями.