Под Одессой мужчина жестоко убил жену и "наказал" себя смертью [ Редактировать ]
В понедельник, 27 августа, в городе Белгород-Днестровском Одесской области мужчина застрелил супругу, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает УНИАН.
Предварительно установлено, что мужчина, 1958 года рождения, застрелил в доме свою гражданскую жену.
"Мужчина выстрелил в женщину, 1969 года рождения, из зарегистрированного ружья ТОЗ-16. В результате, она скончалась на месте. Затем злоумышленник застрелился", - сообщили в главке.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Как сообщал УНИАН, в Одесской области 26 августа повесилась несовершеннолетняя девушка.
Ранее мы писали о том, что под Винницей полицейский застрелил больного мужчину.
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