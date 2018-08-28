В понедельник, 27 августа, в городе Белгород-Днестровском Одесской области мужчина застрелил супругу, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает УНИАН.

Предварительно установлено, что мужчина, 1958 года рождения, застрелил в доме свою гражданскую жену.

"Мужчина выстрелил в женщину, 1969 года рождения, из зарегистрированного ружья ТОЗ-16. В результате, она скончалась на месте. Затем злоумышленник застрелился", - сообщили в главке.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Как сообщал УНИАН, в Одесской области 26 августа повесилась несовершеннолетняя девушка.

Ранее мы писали о том, что под Винницей полицейский застрелил больного мужчину.