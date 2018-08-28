Біля Лебединського бойовики застосували танки [ Редактировать ]
Двоє українських військових поранені попередньої доби на Донбасі. Бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Били, переважно, з мінометів та гранатометів.
Біля Лебединського, на Донеччині, ворог після тривалої перерви використовував танки. Від опівночі штаб ООС зафіксував шість ворожих атак в районі Новолуганського, Гнутового та Павлополя.
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