Недавно родившая Светлана Лобода быстро вернулась в форму и радует поклонников красивой фигурой и новыми снимками на своей странице в Instagram.

Во время недавнего концерта в Юрмале молодая мама вышла на сцену в сияющем комбинезоне, удачно подчеркнувшем точеную талию.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода "засветила" грудь.