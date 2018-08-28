Светлана Лобода поразила фигурой в обтягивающем платье [ Редактировать ]
Недавно родившая Светлана Лобода быстро вернулась в форму и радует поклонников красивой фигурой и новыми снимками на своей странице в Instagram.
Во время недавнего концерта в Юрмале молодая мама вышла на сцену в сияющем комбинезоне, удачно подчеркнувшем точеную талию.
бас погромче... в данную секунду, кажется , об этом ...👀люблю, когда можно опереться 🙈
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)
Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода "засветила" грудь.
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