Согласно решению хозяйственного суда Киевской области ПАО "Киевоблгаз" должно уплатить средства потерпевшей стороне за незаконные действия относительно навязывания денежного долга.

Данную подтвержденную официальную информацию можно найти в Едином реестре должников. В Едином реестре исполнительных производств взыскателем является ООО "Инвестиции третьего тысячелетия".

В Государственной исполнительной службе сообщили, что после внесения соответствующих сведений в упомянутые государственные реестры на все счета должника наложен арест.

Такой финал данная ситуация получила из-за незаконных попыток "Киевоблгаз" завладеть 48 миллионами гривен от ООО "Инвестиции третьего тысячелетия". Незаконность и противоправность действий "Киевоблгаз" было доказано в суде стороной ООО "Инвестиции третьего тысячелетия".

Кроме этого, против "Киевоблгаз" в июле этого года было открыто уголовное производство по поводу незаконного отключения от газоснабжения ряда промышленных предприятий города Бровары Киевской области.

Предыдущие незаконные действия ПАО "Киевоблгаз" могут привести к блокированию денежных средств, которые будут поступать на счета "Киевоблгаз" от бытовых уплат потребителей. Поэтому гражданам следует дополнительно проверять информацию относительно возможности осуществления платежей за потребленный газ перед оплатой таких услуг "Киевоблгаз".