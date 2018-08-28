Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов умеет влиять на сознание людей и владеет техниками нейролингвистического программирования. Такой вывод можно сделать из материалов дисциплинарного производства, открытого Высшим советом правосудия, которые анализирует профильное издание "Ракурс".

Решение о привлечении Емельянова к ответственности якобы за давление на отдельных судей хозяйственных судов было принято еще 4 июня 2018 года. В четверг, 30 августа, ВСП рассмотрит жалобу Емельянова на это решение. Суть обвинений сводится к тому, что во время выступления на собрании судей 7 февраля 2014 года Емельянов якобы делал заявления, которые могут быть истолкованы как призыв к принятию судьями незаконных решений. Хотя на самом деле судья говорил о том, что его задача как руководителя – оградить коллег от внешнего давления силовиков, депутатов и других желающих повлиять на суд.

При этом ходатайство о привлечении его к ответственности подала гражданка Катерина Иванова (не являющаяся стороной каких-либо процессов), которая осенью 2016 года посмотрела запись с выступлением судьи Хозсуда г. Киева Аллы Прыгуновой, а та, в свою очередь, ссылалась на давление Емельянова. В реальности существования Катерины у автора материала есть обоснованные сомнения, поскольку из материалов дела ее личность установить не удается.

Заказанное в рамках разбирательства экспертное психологическое исследование слов Емельянова выявило, что в результате выступления судьи, "у присутствующих … могли возникнуть и, вероятно, развиться психологические изменения различного характера. Учитывая дискурсивные особенности речевой деятельности адресанта — Емельянова А. С. (навязчивый наводящий характер с элементами психологического воздействия в виде манипулирования, угроз, давления и нейролингвистического программирования), с высокой степенью вероятности можно предположить, что эти изменения могли носить преимущественно негативный характер".

Из всех присутствовавших на этом совещании судей на давление и "душевную боль" пожаловалась лишь судья Прыгунова. Она писала соответствующие жалобы в различные органы еще с 2014 года.

Автор статьи напоминает, что НЛП в академических кругах отвергается как лженаучное понятие, поэтому не вполне ясно, каким образом эта формулировка попала в вывод эксперта. А поскольку этот документ – единственное основание для обвинений – то такую жалобу вовсе следовало оставить без рассмотрения.

Кроме того, автор также добавляет, что ВСП нарушила сроки принятия дисциплинарных решений в отношении судьи Высшего хозсуда. Согласно нормам закона "О судоустройстве и статусе судей" (в редакции 2010 года), "дисциплинарное взыскание к судье применяется не позднее трех лет со дня совершения проступка без учета времени временной нетрудоспособности или пребывания судьи в отпуске".

Если брать за отправную точку 7 февраля 2014, то крайний срок в 3 года наступил 7 февраля 2017-го, а с учетом отпусков и больничных в этом промежутке – 20 декабря 2017 года. Однако в ВСП безосновательно решили посчитать время отсутствия судьи на рабочем месте и после 7 февраля 2017 года, за счет чего у них добавилось еще 160 дней, тем самым увеличился срок возможного открытия дисциплинарного производства.