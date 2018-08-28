Нумерология: как избавиться от проблемы [ Редактировать ]
Чтобы реализовать цели, необходимо всегда учитывать числа проблем. Об этом пишет Нoroscopes.
Число проблемы показывает, какое качество характера способно свести на нет все наши усилия на данном этапе. Кому-то трудно проявить свою индивидуальность из-за привычки быть "как все". Другой не может найти себя ни в одной профессии потому, что не умеет доводить начатое дело до конца.
Многие из наших качеств можно скорректировать с помощью нумерологии. Расчет числа проблемы производится на основе даты рождения. Для примера возьмем дату 5.12.1968.
Шаг 1
Рассчитываем число проблемы для каждого этапа (пика) жизни. Расчет производится путем вычитания, из большего числа вычитается меньшее.
Число проблемы I пика - разница между числами дня и месяца рождения. 12-5=7. Число первой проблемы 7.
Число проблемы II пика - разница между числом дня и суммой цифр года рождения (1+9+6+8=24. 2+4=6). 7-6=1. Число проблемы 1.
Число проблемы III пика - разница между числами I и II проблемы. 7-1=6. Число проблемы 6. Число проблемы IV пика - разница между суммой цифр года (у нас это 6) и числом месяца. 12-6=6. Число проблемы 6.
Шаг 2
Смотрим, какое негативное влияние чисел проблем вам придется преодолевать на определенном этапе.
Число проблемы 1
Развитию лидерских качеств может помешать боязнь выделиться из толпы, нежелание отвечать за свои поступки.
Число проблемы 2
Выстраивать равноправные отношения с окружающими будет сложно, если вы не преодолеете неуверенность в себе и зависимость от чужого мнения.
Число проблемы 3
Невнимательность и несобранность могут помешать вам в полной мере проявить творческие способности.
Число проблемы 4
Неорганизованность, расхлябаннось и лень не помогут добиться материальной стабильности.
Число проблемы 5
Страх перед неизвестностью может заставить вас "спрятать голову в песок" и вы упустите перспективные возможности.
Число проблемы 6
Вы можете проявить излишнюю настойчивость и навязчивость, делая добро близким. Это ухудшит обстановку в семье и опустошит вас.
Число проблемы 7
Неверная самооценка может "отбить" у вас желание учиться и развивать свои профессиональные навыки.
Число проблемы 8
Самодурство и сосредоточенность только на материальной выгоде могут помешать вам достичь настоящих высот в карьере.
Число проблемы 9 (проблемы 0)
Вы можете проявить абсолютную пассивнось и принимать все происходящее как данность, то есть все проблемы свести к нулю. Но это помешает вам делать нужные выводы и вы раз за разом будете наступать на одни и те же грабли.
Ранее мы писали о том, как рассчитать свою судьбу.
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