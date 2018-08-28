Чтобы реализовать цели, необходимо всегда учитывать числа проблем. Об этом пишет Нoroscopes.

Число проблемы показывает, какое качество характера способно свести на нет все наши усилия на данном этапе. Кому-то трудно проявить свою индивидуальность из-за привычки быть "как все". Другой не может найти себя ни в одной профессии потому, что не умеет доводить начатое дело до конца.

Многие из наших качеств можно скорректировать с помощью нумерологии. Расчет числа проблемы производится на основе даты рождения. Для примера возьмем дату 5.12.1968.

Шаг 1

Рассчитываем число проблемы для каждого этапа (пика) жизни. Расчет производится путем вычитания, из большего числа вычитается меньшее.

Число проблемы I пика - разница между числами дня и месяца рождения. 12-5=7. Число первой проблемы 7.

Число проблемы II пика - разница между числом дня и суммой цифр года рождения (1+9+6+8=24. 2+4=6). 7-6=1. Число проблемы 1.

Число проблемы III пика - разница между числами I и II проблемы. 7-1=6. Число проблемы 6. Число проблемы IV пика - разница между суммой цифр года (у нас это 6) и числом месяца. 12-6=6. Число проблемы 6.

Шаг 2

Смотрим, какое негативное влияние чисел проблем вам придется преодолевать на определенном этапе.

Число проблемы 1

Развитию лидерских качеств может помешать боязнь выделиться из толпы, нежелание отвечать за свои поступки.

Число проблемы 2

Выстраивать равноправные отношения с окружающими будет сложно, если вы не преодолеете неуверенность в себе и зависимость от чужого мнения.

Число проблемы 3

Невнимательность и несобранность могут помешать вам в полной мере проявить творческие способности.

Число проблемы 4

Неорганизованность, расхлябаннось и лень не помогут добиться материальной стабильности.

Число проблемы 5

Страх перед неизвестностью может заставить вас "спрятать голову в песок" и вы упустите перспективные возможности.

Число проблемы 6

Вы можете проявить излишнюю настойчивость и навязчивость, делая добро близким. Это ухудшит обстановку в семье и опустошит вас.

Число проблемы 7

Неверная самооценка может "отбить" у вас желание учиться и развивать свои профессиональные навыки.

Число проблемы 8

Самодурство и сосредоточенность только на материальной выгоде могут помешать вам достичь настоящих высот в карьере.

Число проблемы 9 (проблемы 0)

Вы можете проявить абсолютную пассивнось и принимать все происходящее как данность, то есть все проблемы свести к нулю. Но это помешает вам делать нужные выводы и вы раз за разом будете наступать на одни и те же грабли.

Ранее мы писали о том, как рассчитать свою судьбу.