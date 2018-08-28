В Киеве произошло ДТП: Борщаговка "стоит" в пробке [ Редактировать ]
Фото: dtp.kiev.ua
Во вторник, 28 августа, в Киеве на Борщаговке произошло ДТП с участием такси Uber
Предварительно, машина службы такси Uber столкнулась с грузовиком. Есть пострадавшие, информация о их состоянии уточняется.
На месте уже работают скорая помощь и патрульная полиция.
Образовалась пробка в направлении окружной дороги.
В понедельник, 27 августа, произошло масштабное ДТП под Бояркой.
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