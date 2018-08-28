Во вторник, 28 августа, в Киеве на Борщаговке произошло ДТП с участием такси Uber



Предварительно, машина службы такси Uber столкнулась с грузовиком. Есть пострадавшие, информация о их состоянии уточняется.

На месте уже работают скорая помощь и патрульная полиция.

Образовалась пробка в направлении окружной дороги.

В понедельник, 27 августа, произошло масштабное ДТП под Бояркой.