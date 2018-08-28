Cтудия CD Projekt RED показала 48-минутную демонстрационную версию Cyberpunk 2077. До этого геймплей видели журналисты на выставках Е3 2018 и gamescom 2018.

Трансляция игры велась на сервисе Twitch. Проект все еще находится в разработке и некоторые аспекты игрового процесса или технического исполнения могут измениться.

Об этом напоминает надпись на экране: "Работа над проектом продолжается - показанное не отражает качество финального продукта".

Cyberpunk - компьютерная Action/RPG игра в жанре киберпанк, разрабатываемая польской компанией CD Projekt RED.

Анонс игры состоялся 30 мая 2012 года. В марте 2017 года было сообщено, что проект должен быть закончен к первому кварталу 2019 года, но вместе с тем сроки выхода игры могут быть передвинуты на более позднее время.

Ранее популярная игра оказалась рассадником вирусов.