Cyberpunk 2077: разработчики показали игровой процесс (видео) [ Редактировать ]
Cтудия CD Projekt RED показала 48-минутную демонстрационную версию Cyberpunk 2077. До этого геймплей видели журналисты на выставках Е3 2018 и gamescom 2018.
Трансляция игры велась на сервисе Twitch. Проект все еще находится в разработке и некоторые аспекты игрового процесса или технического исполнения могут измениться.
Об этом напоминает надпись на экране: "Работа над проектом продолжается - показанное не отражает качество финального продукта".
Cyberpunk - компьютерная Action/RPG игра в жанре киберпанк, разрабатываемая польской компанией CD Projekt RED.
Анонс игры состоялся 30 мая 2012 года. В марте 2017 года было сообщено, что проект должен быть закончен к первому кварталу 2019 года, но вместе с тем сроки выхода игры могут быть передвинуты на более позднее время.
Ранее популярная игра оказалась рассадником вирусов.
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