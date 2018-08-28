На Донбасі українські військові знищили трьох бойовиків

На Донбасі напередодні загинули двоє українських армійців. Військові підірвалися на міні, розповіли у штабі Операції об'єднаних сил. Семеро бійців поранені. Бойовики понад два десятки разів обстрілювали наші позиції, переважно з гранатометів та кулеметів, подекуди - з БМП