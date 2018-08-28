Боевики подвели к позициям ВСУ десятки "Градов" и "Гвоздик" [ Редактировать ]
Десятки единиц гаубиц, "Гвоздик" и "Градов" боевиков обнаружили размещенными с нарушением линии отведения.
Так, украинская сторона Совместного центра контроля и координации зафиксировала очередные нарушения Минских договоренностей со стороны.
"Это прицепные гаубицы 2А65 Мста-Б - 6 единиц; гаубицы Д- 30 - 11 единиц; самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" - 13 единиц; РСЗО БМ-21 "Град" - 14 единиц", - говорится в сообщении пресс-службы ООС 28 августа.
Также отмечается, что представители незаконных вооруженных формирований продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ. Боевики не предоставили наблюдателям доступ для мониторинга в районах населенных пунктов:
- Заиченко,
- Новоазовск,
- Ясное,
- Изварино,
- Вознесеновка,
- Новоласпа.
Кроме того, на Донбассе боевики используют запрещенные минометы.
по теме
Путь на Донецк: армия Украины заняла новые позиции
На Донбассе Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль внушительные территории
На Донбассе боевики ударили по 16-ти поселкам
На Донбассе боевики совершили десятки обстрелов по населенным пунктам, среди которых Марьинка, Широкино, Светлодарск и другие
На Донбасі українські військові знищили трьох бойовиків
На Донбасі напередодні загинули двоє українських армійців. Військові підірвалися на міні, розповіли у штабі Операції об'єднаних сил. Семеро бійців поранені. Бойовики понад два десятки разів обстрілювали наші позиції, переважно з гранатометів та кулеметів, подекуди - з БМП
На Донбасі поранили семеро військовослужбовців
Двоє військових загинули, ще семеро - поранені минулої доби на Сході. Бойовики понад два десятки разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил переважно з гранатометів та кулеметів, подекуди - з БМП. Біля Водяного і Троїцького противник бив зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри
На Донбасі загинули двоє українських військових
Двоє українських військових загинули, четверо дістали поранень попередньої доби на Сході. Бійці підірвалися на мінно-вибуховому пристрої. Загалом російські окупанти 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Луганського, Водяного, Гнутового та Лебединського