Всемирно известный Куяльницкий лиман в Одесской области превращается в соляную пустыню.

Высыхание воды произошло из-за нехватки осадков и высоких температур, передает местное издание od.vgorode.ua.

Куяльник теряет воду уже не первый год. Общественные активисты еще пять лет назад убеждали, что еще одно засушливое лето может стать для лимана последним.