Курорт под Одессой превращается в соляную пустыню (фото) [ Редактировать ]
Всемирно известный Куяльницкий лиман в Одесской области превращается в соляную пустыню.
Высыхание воды произошло из-за нехватки осадков и высоких температур, передает местное издание od.vgorode.ua.
Куяльник теряет воду уже не первый год. Общественные активисты еще пять лет назад убеждали, что еще одно засушливое лето может стать для лимана последним.
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