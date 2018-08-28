Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел готовиться к разрыву базового договора о дружбе с Россией.

В ближайшее время Украина осуществит все необходимые шаги, отметил Порошенко в Twitter.

"Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов", - написал он.

Нарешті ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Уже найближчим часом очікую від МЗС України необхідний пакет документів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 августа 2018 г.

В мае Петр Порошенко ввел в действие решение о выходе Украины из СНГ.