Порошенко поручил разорвать договор о дружбе с Россией [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел готовиться к разрыву базового договора о дружбе с Россией.
В ближайшее время Украина осуществит все необходимые шаги, отметил Порошенко в Twitter.
"Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов", - написал он.
Нарешті ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Уже найближчим часом очікую від МЗС України необхідний пакет документів.— Петро Порошенко (@poroshenko) 28 августа 2018 г.
В мае Петр Порошенко ввел в действие решение о выходе Украины из СНГ.
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