Били переважно з мінометів та гранатометів

Минулої доби на Донбасі було поранено двох українських військових. Бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Били переважно з мінометів та гранатометів. Біля Лебединського, на Донеччині, противник після тривалої перерви застосував танки.

І вже від опівночі штаб об'єднаних сил зафіксував десяток ворожих атак по наших позиціях поблизу Гнутового та Павлополя.