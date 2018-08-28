На Донбасі поранили двох українських військових [ Редактировать ]
Минулої доби на Донбасі було поранено двох українських військових. Бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.
Били переважно з мінометів та гранатометів. Біля Лебединського, на Донеччині, противник після тривалої перерви застосував танки.
І вже від опівночі штаб об'єднаних сил зафіксував десяток ворожих атак по наших позиціях поблизу Гнутового та Павлополя.
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