На Дніпропетровщині викрили медиків, які збували препарати замісної терапії для наркоманів. Схему підзаробітку організували лікар-нарколог та двоє медсестер однієї з лікарень міста Жовті Води.

Під час обшуку в їхніх кабінетах та помешканнях знайшли 600 пігулок - метадону, матефіну, фенозепаму - це препарати для лікування наркотичної залежності.

Вільний обіг заборонений. Всі пігулки направили на експертизу.