На Дніпропетровщині викрили медиків-наркоторговців [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині викрили медиків, які збували препарати замісної терапії для наркоманів. Схему підзаробітку організували лікар-нарколог та двоє медсестер однієї з лікарень міста Жовті Води.
Під час обшуку в їхніх кабінетах та помешканнях знайшли 600 пігулок - метадону, матефіну, фенозепаму - це препарати для лікування наркотичної залежності.
Вільний обіг заборонений. Всі пігулки направили на експертизу.
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