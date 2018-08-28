Суддю Черкаського апеляційного суду затримали на хабарі [ Редактировать ]
Тридцять тисяч гривень вимагав суддя Черкаського апеляційного суду від місцевого жителя, якого затримали за водіння напідпитку.
За винагороду суддя обіцяв "відмазати" чоловіка від відповідальності. Його затримали одразу після отримання хабаря.
Наші кореспонденти з'ясували, що йдеться про Володимира Пономаренка, який працює суддею апеляційного суду з 2010 року. В його кабінеті співробітники НАБУ провели обшук, а суд незабаром має обрати Пономаренко запобіжний захід.
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