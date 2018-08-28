У Грузію за внутрішнім паспортом. Київ і Тбілісі підготували домовленість про поїздки громадян за ID-картками. Тепер це рішення має схвалити уряд. Про це розповів на засіданні прес-клубу МЗС у Києві посол України в Грузії Ігор Долгов.

За його словами, відповідну угоду країни мають підписати у вересні під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаю, вже три роки між Україною та Грузією діє безвізовий режим.