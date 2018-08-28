В Україні змінився порядок вивезення дітей за кордон [ Редактировать ]
Від сьогодні змінюється порядок вивезення дітей за кордон. Набрав чинності закон, за яким дитина віком до 16 років може подорожувати без згоди одного з батьків.
Раніше для цього треба було отримати нотаріальне довіреність того з батьків, хто залишається вдома, навіть якщо вони проживали разом.
Зараз це не обов'язково, але за умови, що дитина буде відсутня не більше місяця.
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