Від сьогодні змінюється порядок вивезення дітей за кордон. Набрав чинності закон, за яким дитина віком до 16 років може подорожувати без згоди одного з батьків.

Раніше для цього треба було отримати нотаріальне довіреність того з батьків, хто залишається вдома, навіть якщо вони проживали разом.

Зараз це не обов'язково, але за умови, що дитина буде відсутня не більше місяця.