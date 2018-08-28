Канцлер Германии Ангела Меркель осенью посетит Украину, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

"В начале ноября канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит в Украину. Это очень яркое свидетельство особого внимания наших немецких партнеров, Берлина к развитию взаимовыгодного партнерства с Киевом", - сказал Порошенко, передает 112.ua.

Кроме того, Порошенко подчеркивает, что американские партнеры Украины и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отмечают, что двери в Европейский Союз и НАТО открыты для Украины, сообщает УНИАН.

Президент отметил, что "реальной гарантией нашей независимости, гарантией украинской государственности является полноценная реализация нашего европейского и евроатлантического выбора".

"Осенью, когда мы будем с вами отмечать первую годовщину вступления в действие, вступления в силу Соглашения об ассоциации... я инициирую внесение изменений в Конституцию, которые заякорят европейский и евроатлантический выбор нашего государства", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Порошенко поручил МИД разорвать договор о дружбе с Россией.