Ангела Меркель посетит Украину [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель осенью посетит Украину, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.
"В начале ноября канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит в Украину. Это очень яркое свидетельство особого внимания наших немецких партнеров, Берлина к развитию взаимовыгодного партнерства с Киевом", - сказал Порошенко, передает 112.ua.
Кроме того, Порошенко подчеркивает, что американские партнеры Украины и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отмечают, что двери в Европейский Союз и НАТО открыты для Украины, сообщает УНИАН.
Президент отметил, что "реальной гарантией нашей независимости, гарантией украинской государственности является полноценная реализация нашего европейского и евроатлантического выбора".
"Осенью, когда мы будем с вами отмечать первую годовщину вступления в действие, вступления в силу Соглашения об ассоциации... я инициирую внесение изменений в Конституцию, которые заякорят европейский и евроатлантический выбор нашего государства", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, Порошенко поручил МИД разорвать договор о дружбе с Россией.
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